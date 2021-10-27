Ново-Огарево, Московская область, , 15:25 — REGNUM Россия представит конкретные предложения странам АСЕАН по механизму антипандемийного взаимодействия. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях пандемии и связанных с ней жёстких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции, особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельного тематического заявления», — заявил Путин.

«И вообще мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные предложения на этот счёт в ближайшее время по экспертным каналам», — указал он.