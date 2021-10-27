Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Россия представит конкретные предложения странам АСЕАН по механизму антипандемийного взаимодействия. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В условиях пандемии и связанных с ней жёстких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции, особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельного тематического заявления», — заявил Путин.

«И вообще мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные предложения на этот счёт в ближайшее время по экспертным каналам», — указал он.