Москва, , 15:24 — REGNUM На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запускают специальный образовательный проект, посвященный работе с цифровыми торговыми площадками — маркетплейсами. Об этом 27 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес Expbiz.ru

Обучение начнется состоится 28 октября в 13:00. В рамках мероприятий запланировано выступление представителей крупнейших платформ электронной коммерции.

«Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала Сергунина.

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