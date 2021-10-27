Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Чтобы центр Петербурга не покрылся хаотично нанесёнными граффити и другими настенными рисунками необходимо регламентировать этот процесс, считает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Изображение Даниила Хармса на фасаде дома в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Мы должна формализовать эти вещи», — заявил Бельский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге 27 октября.

Он напомнил про борьбу с граффити на трансформаторных будках и в переулке Радищева, где коммунальщики через день закрашивали портреты известных людей, изображения каких-то важных событий в истории, репродукции произведений искусства из-за «жалоб местных жителей».

«За этим кто-то должен следить. Здесь очень важно регламентировать процесс, даже если он будет очень сложным. Это должно стать предметом разбирательства для того чтобы выработать то или иное взаимодействие», — подытожил спикер Заксобрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и изображение портрета Даниила Хармса с лицевого фасада дома 11 по Маяковской улице. Несмотря на поддержку многих жителей города, в том числе именитых, отстоять граффити не удалось.

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