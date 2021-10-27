Прага, 27 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Посольство КНР в Праге выразило протест против визита в Чехию представителей предпринимательских кругов с Тайваня. Китай выражает несогласие с установлением контактов между тайваньскими бизнесменами и чешскими чиновниками. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном агентствомЧТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Тайвань

В субботу, 22 октября, делегация деловых кругов Тайваня прибыла в Чехию с четырёхдневным визитом. В составе делегации присутствуют два министра правительства Тайваня. В понедельник представителями Чехии и Тайваня были подписаны пять новых меморандумов о сотрудничестве. Предполагается расширение сотрудничества в области интернет-безопасности, космической промышленности, развития каталитических технологий и точного машиностроения.

Как было анонсировано, 27 октября в Чехию должен прибыть с визитом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Ранее, в сентябре 2020 года резкую реакцию Китая вызвал визит на Тайвань делегации чешских бизнесменов и политиков во главе со спикером Сената Милошем Выстрчилом. После этого ряд китайских компаний свернули отношения с чешским партнёрами. Визит Выстрчила на Тайвань осудил президент Чехии Милош Земан. Он назвал поступок спикера сената «мальчишеской провокацией».