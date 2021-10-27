Катовице, Польша, , 15:20 — REGNUM 27 октября в польском Катовице при участии глава правительства Польши Матеуша Моравецкого была открыта выставка «Силезские восстания». Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий во время выступления на церемонии открытия выставки отметил, что Силезские восстания являются одним из важнейших событий в польской истории.

В честь открытия выставки в катовицком музее проводится научная конференция «Столетие Силезских восстаний. Верхняя Силезия вчера и сегодня».

Участники конференции обсуждают, в частности, Силезские восстания на фоне других польских национальных восстаний. В ходе дискуссии говорится о проблемах, с которыми жителям Верхней Силезии пришлось столкнуться сто лет назад и с которыми они сталкиваются сегодня.

Силезскими восстаниями в Польше называют борьбу польских вооруженных формирований с Германией за то, чтобы Силезия вошла в состав II Речи Посполитой. В конечном итоге восстания закончились победой поляков. В общей сложности в 1919—1921 годах, было три Силезских восстания.