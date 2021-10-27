Катовице, Польша, 27 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. 27 октября в польском Катовице при участии глава правительства Польши Матеуша Моравецкого была открыта выставка «Силезские восстания». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Моравецкий во время выступления на церемонии открытия выставки отметил, что Силезские восстания являются одним из важнейших событий в польской истории.

В честь открытия выставки в катовицком музее проводится научная конференция «Столетие Силезских восстаний. Верхняя Силезия вчера и сегодня».

Участники конференции обсуждают, в частности, Силезские восстания на фоне других польских национальных восстаний. В ходе дискуссии говорится о проблемах, с которыми жителям Верхней Силезии пришлось столкнуться сто лет назад и с которыми они сталкиваются сегодня.

Силезскими восстаниями в Польше называют борьбу польских вооруженных формирований с Германией за то, чтобы Силезия вошла в состав II Речи Посполитой. В конечном итоге восстания закончились победой поляков. В общей сложности в 1919—1921 годах, было три Силезских восстания.