Москва, , 15:20 — REGNUM Выдача заключения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» является необходимым элементом для начала прокачки природного газа в «замерзающую» Европу и соответствует искренним намерениям российской стороны помочь в разрешении кризиса на газовом рынке Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Тем более поставка природного газа будет осуществляться по долгосрочным контрактам и контрактным ценам, которые в несколько раз ниже рыночных цен на Лондонской бирже ICE. 25 октября стоимость фьючерсов на газ на хабе в Нидерландах достигала значения в 1115 долларов за тысячу кубометров.

На сегодняшний день газопровод «Северный поток — 2» готов к началу прокачки природного газа в Европу. Осталось получить разрешение на эксплуатацию газопровода от немецкого регулятора. Процесс получения разрешения является двухступенчатым.

На первом этапе Министерство экономики и энергетики ФРГ провело анализ безопасности поставок газа по газопроводу и уже передало национальному регулятору заключение по итогам анализа. На этом этапе были проведены консультации о предполагаемом к запуску газопроводе с рядом европейских стран, результаты которых нашли отражение в переданном регулятору заключении.

Согласно заключению, запуск газопровода не представляет угрозы безопасности газоснабжения Германии и другим странам ЕС. Теперь немецкий регулятор на основании полученных документов изучит соответствие «Северного потока — 2» необходимым правовым нормам и предписаниям ЕС.

После завершения необходимого этапа сертификации немецким регулятором комплект документов поступит в Еврокомиссию для принятия окончательного решения.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была начата 8 сентября и по действующему законодательству не должна не превышать четыре месяца. Таким образом, время принятия решения о его соответствии существующим нормам и сертификации наступит 8 января 2022 года.

Газопровод «Северный поток — 2» создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях.

В условиях формирования правительства в Германии и существующего кризиса на газовом рынке противников российского газопровода практически не осталось.

Россия готова увеличить поставки газа в Европу по вновь построенному газопроводу «Северный поток — 2». Тем более поставки сжиженного природного газа в Европу из США в первом полугодии 2021 года сократились на 15,9%, а доля СПГ в европейском импорте снизилась с 41,5% до 31%.

Это было вызвано тем, что почти все потоки СПГ были направлены в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где цены из-за высокого спроса оказались наиболее привлекательными.

Таким образом, нет оснований для конфронтации по вопросам участия России в нормализации кризиса на газовом рынке Европы и ожидается, что Россия и страны ЕС договорятся об этом ближе к наступлению холодов, что стабилизирует цены на газовом рынке Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономики ФРГ пришло к заключению, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и ЕС.

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