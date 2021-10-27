Донецк, , 15:20 — REGNUM Окрестности села Новоласпа, которое находится на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), обстреляли украинские силовики. Об этом 27 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномета

Уточняется, огонь с украинской стороны был зафиксирован в 11:55 (совпадает с мск) и в ходе него по селу Новоласпа, находящемуся под контролем ДНР, было выпущено пять мин калибра 120 мм.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планируется развязать полномасштабную войну против республики.