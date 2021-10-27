Москва, , 15:20 — REGNUM Пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС) покинул экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Об этом 27 октября сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Александр Дюков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прядкин покинул состав бюро исполкома РФС.

«Эти две должности — член бюро исполкома и вице-президента — взаимосвязаны», — сказал Дюков.

По его словам, выход из бюро исполкома РФС означает автоматическое прекращение действия статуса вице-президента организации.

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