Москва, 27 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС) покинул экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Об этом 27 октября сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Дюков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прядкин покинул состав бюро исполкома РФС.

«Эти две должности — член бюро исполкома и вице-президента — взаимосвязаны», — сказал Дюков.

По его словам, выход из бюро исполкома РФС означает автоматическое прекращение действия статуса вице-президента организации.