Ереван, 27 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Армении 27 октября проголосовали против принятия заявления по Нагорному Карабаху, представленного оппозиционными фракциями «Армения» и «Честь имею». Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Photolure Здание парламента Армении

Авторы заявления осудили вооруженную агрессию в Нагорном Карабахе в 2020 году, «инициированную Азербайджаном и Турцией». Оппозиционные депутаты также осудили «грубейшие нарушения международного права» со стороны Баку в отношении армянских пленных.

«Депутаты парламента Армении осуждают постоянные провокации против Нагорного Карабаха, а также вторжение на суверенную территорию Армении», — говорится в заявлении.

Члены фракции правящей партии «Общественный договор» отказались поддержать резолюцию. Глава фракции Айк Конджорян отметил, что заявление было составлено без участия парламентского большинства.

Напомним, с мая отношения Еревана и Баку стали обостряться. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. На азербайджано-армянской границе периодически происходят перестрелки.