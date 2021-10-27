Курган, , 15:17 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 67 зафиксированы в Кургане, сообщает 27 октября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 197 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 октября 2021 года выявлено 38 109 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 27 октября вылечились 32 907 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.