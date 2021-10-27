Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Россия признательна странам Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин от коронавируса. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Путин

«Российские препараты, и прежде всего «Спутник V», одобрены к применению в 70, а поставляются более чем в 50 государств. Признательны многим партнёрам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцины», — заявил Путин.

«Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса — в том числе на безвозмездной основе», — указал он.