Самара, 27 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Инфекционный госпиталь намерены развернуть на базе Новокуйбышевского отделения Самарского областного клинического наркологического диспансера. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска.

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Сообщается, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе на базе этого медучреждения было решено развернуть госпиталь на сто инфекционных коек для помощи пациентам с COVID-19. Открыть госпиталь планируется 10 ноября.

Отмечается, что врачи наркологического диспансера уже прошли курс повышения квалификации, они будут работать в этом госпитале.

Пациенты наркологического диспансера будут переведены в больницы города Самары (Южное шоссе, д.18) и города Чапаевск (ул. Медицинская, д.3 «а»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 октября в госпиталях Самарской области развернута 8101 инфекционная койка, при этом в стадии подготовки находятся еще 434 места.