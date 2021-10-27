Москва, , 15:15 — REGNUM В российском обществе растет страх заразиться коронавирусом. Об этом 27 октября заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Страх усиливается — 67% говорят, что боятся. Они заявляют, что в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие заразятся коронавирсаком», — сказал Мамонов.

По его словам, представленные цифры являются на самым высоким показателем с начала пандемии. Например, в марте 2021 года 81% респондентов говорили, что боятся заразиться коронавирусом или опасаются, что это случится с их близкими.

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