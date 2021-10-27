Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Россия последовательно выступает за обеспечение свободного доступа к вакцинам от коронавируса. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

ИА REGNUM Путин

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступает за разработку процедуры совместного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран региона», — заявил Путин.