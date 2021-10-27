Грозный, , 15:11 — REGNUM В Чечне в последние недели фиксируется ежедневное увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки 116 жителям был поставлен диагноз COVID-19. Общее число носителей новой опасной инфекции достигло 24 816 человек, сообщили 27 октября в федеральном оперативном штабе.

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При этом отмечается снижение смертности пациентов с COVID-19. За последние сутки скончались два человека, в течение двух предыдущих дней — по три пациента. Общее число случаев летального исхода составляет в республике 696 человек. Снижению смертности способствуют, в том числе активная разъяснительная работа с населением и вакцинация лиц старшего возраста, отметил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

По его словам, в настоящее время в пяти ковидных госпиталях проходят лечение 550 пациентов, в том числе 62 из них находятся на неинвазивной и инвазивной вентиляции лёгких. Лечатся в домашних условиях 397 человек.

«Хочу обратить особое внимание на то, что многие жители республики обращаются за медицинской помощью при запущенных случаях и после длительного периода самолечения. При таких тяжёлых и запущенных формах заболевания у врачей остаётся очень мало ресурсов на то, чтобы эффективно воздействовать на вирусную инфекцию», — подчеркнул министр.

Сулейманов также сообщил, что в сравнении с 2020 годом в Чечне снизился показатель общей смертности от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и других заболеваний.