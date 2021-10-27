Москва, 27 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговоров по Корейскому полуострову, заявил 27 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы убеждены в безальтернативности политико-дипломатического решения всех проблем региона и подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров коллегой из Южной Кореи Чон Ый Ёном.

По его словам, важно понимать, что «поиск взаимоприемлемого и долгосрочного варианта урегулирования должен охватывать весь комплекс проблем Корейского полуострова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти России всегда поддерживали прямой диалог между КНДР и Южной Кореей.

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