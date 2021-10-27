Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбургской области задержан микроавтобус, в котором было спрятано свыше 31 кг наркотиков. Об этом сообщат официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нет наркотикам ElIndignado653

В международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» на территории Акбулакского района пограничники при досмотре кузова обнаружили в перевозимых профильных трубах наркотические вещества: 60 брикетов с гашишем весом более 30 кг и около 1 кг героина.

По факту контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело. По данным полиции, транспорт с наркотиками следовал из Киргизии в Уфу. Затем наркотики планировалось сбывать на территории России.

Микроавтобусом управлял гражданин одной из стран Средней Азии. Перевозкой наркотика он занимался за денежное вознаграждение. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.