Саратовская область, 15 января, 2002, 13:41 — ИА Регнум. 14 января 2002 года на постоянно действующем совещании Правительства области, которое проводилось под председательством первого заместителя председателя Правительства области Владимира Марона, был рассмотрен и одобрен проект областной "Программы подготовки саратовских спортсменов к XXVIII летним Олимпийским играм". 17 января 2002 года предполагается утверждение программы на заседании Правительства области.

В настоящее время в Саратовской области согласно Единой Всероссийской спортивной классификации из 53 олимпийских видов спорта развиваются 36. На 2002 год определены 12 опорных видов спорта: баскетбол, бокс, велоспорт, водное поло, волейбол пляжный, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, парусный спорт, прыжки в воду, фехтование. Высшим звеном в системе подготовки спортсменов высокого класса является Государственное учреждение дополнительного образования Саратовская областная "Школа высшего спортивного мастерства". По общему показателю деятельности школ высшего спортивного мастерства Саратовская школа входит в 10 лучших по России. За последние годы увеличилось количество культивируемых видов спорта: 1999-2000 гг. - с 7 видов в 1999 году до 12 видов в 2001 году.

В настоящее время 24 заслуженных тренера России работают в олимпийском цикле в сборных командах страны, 62% тренеров области имеют высшее профессиональное образование, а около 70% - квалификационную категорию. В основной состав сборных команд России в 2001 году вошел 21 спортсмен по 7 видам спорта (баскетбол, водное поло, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, прыжки в воду, борьба дзюдо), что по сравнению с 2000 годом на 11 спортсменов больше.

Сводный план подготовки саратовских спортсменов к Играм XXVIII Олимпиады 2004 года в г. Афины (Греция) предусматривает включение в состав сборных команд России и ближайшего резерва 76 спортсменов по 12 видам спорта и участие 12 спортсменов в Олимпийских Играх и 5 спортсменов в Паралимпийских Играх по следующим видам: баскетбол (1 чел.), велоспорт (1 чел.), волейбол пляжный (1 чел.), гребля академическая (4 чел.), гребля на б/к (1 чел.), дзюдо (1 чел.), легкая атлетика (3 чел.), парусный спорт (1 чел.), плавание (1 чел.), стрельба пулевая (2 чел.), теннис настольный (1 чел.).

В 2001 году 750 саратовскими спортсменами на 138 всероссийских и международных соревнования завоевано 152 золотых, 118 серебряных и 101 бронзовых медалей.