Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с коронавирусом. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

ИА REGNUM Путин

«Наш общий регион действительно стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности. При этом он сталкивается и с серьёзными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития. К которому в последние два года добавился и коронавирус», — заявил Путин.

«Мы готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией. Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе Владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР», — указал он.