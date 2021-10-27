Талдом, Московская область, , 15:06 — REGNUM Прокуратура Московской области проводит проверку по факту смерти ребёнка в Талдоме. Об этом 27 октября сообщает подмосковная прокуратура.

Детская коляска ru.torange.biz

Происшествие случилось 22 октября. По данным пресс-службы, в результате порыва ветра на коляску с девочкой 2020 года рождения упало дерево. Ребёнок получил травмы, был госпитализирован, а впоследствии скончался в больнице.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Талдомской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — рассказали в надзорном органе.

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.