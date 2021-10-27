Москва, , 15:06 — REGNUM Движение отечественной энергетической системы в сторону менее углеродоемких технологий, скорее всего, уже носит неотвратимый характер заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Электроэнергия Павел Редин © ИА Красная Весна

«Глубокая трансформация энергетического баланса России, с опорой на возобновляемые источник энергии и атомную генерацию, предполагает масштабные инвестиции в данную отрасль, источником которой является конечный потребитель.

По сложившейся практике, ценообразование в электроэнергетике с большой натяжкой можно назвать рыночным. Покупатели всегда ставятся перед фактом роста стоимости электричества. В конечную цену включаются практически все затраты генерации, включая инвестиционные программы.

Население ощущает это на себе в меньшей степени (правда, до визита в магазин), вследствие действия механизма «перекрестного субсидирования», когда предприятия фактически компенсируют энергетикам выпадающий доход от поставок электричества жителям нашей страны.

В связи с этим, если рост стоимости электричества для населения и будет законодательно ограничен, то производство (особенно энергоемкую тяжелую промышленность) ожидает настоящий «ценовой удар».

Сейчас экономика находится в стадии роста, сопровождаемого увеличением потребления электроэнергии. Обычный ежегодный прирост спроса до пандемии составлял порядка 1%.

Разумеется, потребление сильно колеблется, в зависимости от климатических аномалий, а также от темпов роста экономики. Так, жаркое лето и холодная зима в 2021 году уже внесли свои коррективы в темпы роста потребления электроэнергии.

В тоже время, восстановительный рост сопровождается и повышенным спросом со стороны промышленности (в частности, металлургия и машиностроение). В связи с этими обстоятельствами, по итогам года, прирос потребления может составить порядка 2,5% по сравнению с 2019 годом (относительно же «провального» 2020-го — возможно 5−6%).

В дальнейшем, уровень потребления, скорее всего, будет стремиться к стандартным показателям, но все равно останется выше обычного. На фоне увеличения потребление электроэнергии, растущая ее стоимость может привести к сворачиванию наиболее энергоемких производств, которые составляют основу экономического могущества страны.

В этом смысле, ускоренное реформирования отрасли представляется пагубным для экономики. Слишком быстрые преобразования в энергетическом базисе страны (с трансляцией инвестиционных программ в конечную стоимость) способно «погасить» потенциал экономического роста.

А между тем, у России нет никакой необходимости копировать путь менее обеспеченных энергоресурсами территорий. Потенциал сбалансированного инерционного движения в направлении изменения структуры энергетического баланса у нашей страны значительно выше, чем у государств Евросоюза.

Он строится на возможностях практически неограниченного сырьевого маневра в сфере энергогенерации, что позволит постепенно, в течение длительного промежутка времени, производить включение затрат в себестоимость продукции, тем самым сдерживая рост цен на электроэнергию и для предприятий, и для населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на электроэнергию в соответствии с целевым сценарием проекта стратегии низкоуглеродного развития России к 2050 году может вырасти на 26%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Читайте также: Электроэнергия в России к 2050 году может подорожать на 26%