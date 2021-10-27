Москва, 27 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Движение отечественной энергетической системы в сторону менее углеродоемких технологий, скорее всего, уже носит неотвратимый характер заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Глубокая трансформация энергетического баланса России, с опорой на возобновляемые источник энергии и атомную генерацию, предполагает масштабные инвестиции в данную отрасль, источником которой является конечный потребитель.

По сложившейся практике, ценообразование в электроэнергетике с большой натяжкой можно назвать рыночным. Покупатели всегда ставятся перед фактом роста стоимости электричества. В конечную цену включаются практически все затраты генерации, включая инвестиционные программы.

Население ощущает это на себе в меньшей степени (правда, до визита в магазин), вследствие действия механизма «перекрестного субсидирования», когда предприятия фактически компенсируют энергетикам выпадающий доход от поставок электричества жителям нашей страны.

В связи с этим, если рост стоимости электричества для населения и будет законодательно ограничен, то производство (особенно энергоемкую тяжелую промышленность) ожидает настоящий «ценовой удар».

Сейчас экономика находится в стадии роста, сопровождаемого увеличением потребления электроэнергии. Обычный ежегодный прирост спроса до пандемии составлял порядка 1%.

Разумеется, потребление сильно колеблется, в зависимости от климатических аномалий, а также от темпов роста экономики. Так, жаркое лето и холодная зима в 2021 году уже внесли свои коррективы в темпы роста потребления электроэнергии.

В тоже время, восстановительный рост сопровождается и повышенным спросом со стороны промышленности (в частности, металлургия и машиностроение). В связи с этими обстоятельствами, по итогам года, прирос потребления может составить порядка 2,5% по сравнению с 2019 годом (относительно же «провального» 2020-го — возможно 5−6%).

В дальнейшем, уровень потребления, скорее всего, будет стремиться к стандартным показателям, но все равно останется выше обычного. На фоне увеличения потребление электроэнергии, растущая ее стоимость может привести к сворачиванию наиболее энергоемких производств, которые составляют основу экономического могущества страны.

В этом смысле, ускоренное реформирования отрасли представляется пагубным для экономики. Слишком быстрые преобразования в энергетическом базисе страны (с трансляцией инвестиционных программ в конечную стоимость) способно «погасить» потенциал экономического роста.

А между тем, у России нет никакой необходимости копировать путь менее обеспеченных энергоресурсами территорий. Потенциал сбалансированного инерционного движения в направлении изменения структуры энергетического баланса у нашей страны значительно выше, чем у государств Евросоюза.

Он строится на возможностях практически неограниченного сырьевого маневра в сфере энергогенерации, что позволит постепенно, в течение длительного промежутка времени, производить включение затрат в себестоимость продукции, тем самым сдерживая рост цен на электроэнергию и для предприятий, и для населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на электроэнергию в соответствии с целевым сценарием проекта стратегии низкоуглеродного развития России к 2050 году может вырасти на 26%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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