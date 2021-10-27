Москва, 27 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Из состава бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) вышел бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба РФС.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Прядкин (справа)

Вместо Прядкина в состав бюро исполкома РФС вошёл Ашот Хачатурянц, который исполняет обязанности президента РПЛ.

Напомним, 5 октября Прядкин покинул пост главы РПЛ. Он возглавлял организацию с 2007 года.

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