Иркутск, 27 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Иркутской области по итогам января-сентября 2021 года общий ввод жилья в 1,7 раза превышает объем соответствующего периода 2020 года (годом ранее был рост на 1,2%). Об этом сегодня, 27 октября, сообщает территориальное управление государственной статистики.

image4you Жилье

Всего за этот период построено 9830 квартир общей площадью 879,7 тыс. кв. метров, в том числе, 76% — населением за свой счет и с помощью кредитов. Активно ведется строительство на земельных участках, предназначенных для садоводства, там построено жилье общей площадью 98,6 тыс. кв. м (11% областного объема).

Жилье сдавалось в эксплуатацию во всех муниципальных образованиях, кроме Мамско-Чуйского района. Из общего числа сданных под ключ квартир 31% находится в областном центре, 44% — в Иркутском районе. Однако в каждом четвёртом муниципалитете отмечается снижение.

Строительство стоит дорого, каждый квадратный метр обходится в среднем в 57,5 тыс. рублей (без учета индивидуального жилья).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе-июле 2021 года составил 137,9 млрд. рублей млрд. рублей. Строительный бум в Приангарье связан, во многом, с устранением последствий наводнения, от которого регион пострадал в 2019-м году.

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