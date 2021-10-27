Нью-Йорк, США, 27 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Жители Нью-Йорка примерили на себя образ героев из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization (KTO).

Robert Aakerman Нью-Йорк

26 октября представительство организации в Нью-Йорке провело на Манхеттене мероприятие под названием «Путешествие в Южную Корею из Нью-Йорка вместе с «Игрой в кальмара», в котором приняли участие 80 человек.

Переодевшись в зелёные костюмы участники мероприятия посетили достопримечательности Нью-Йорка, имеющие отношение к корейской культуре. В частности, это были зал Кореи в Метрополитен-музей, Корейский культурный центр в Нью-Йорке и корейский квартал на Манхеттене.

После участники переместились в павильон для мероприятий «Studio 525», где сыграли в корейские игры. В целях создания особой атмосферы весь персонал также был одет в костюмы из сериала «Игра в кальмара». Победитель мероприятия получил приз — билет до Южной Кореи и обратно.

Как отметил глава представительства туристической организации в Нью-Йорке Пак Чэ Сок отметил, что жители города проявили большой интерес к данному мероприятию, поскольку заявку на участие подали 3 115 человек.