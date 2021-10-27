Лондон, 27 октября 2021, 15:48 — REGNUM Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, находясь в тюрьме Белмарш, участвует в заседании суда в Лондоне по видеосвязи. Об этом сообщает 27 октября телеканал RT.
Высокий суд Лондона начал рассматривать апелляцию американского правительства на решение британского суда запретить высылку основателя Wikileaks в США. На рассмотрение обращения отведено два дня.
Защитник Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил в суде, что состояние его клиента не позволяет ему присутствовать на слушаниях. После этого Ассанжа на короткое время показали на экране в зале заседаний.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Ассанжа задержали в Лондоне по запросу США, до этого он несколько лет скрывался на территории эквадорского посольства.
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