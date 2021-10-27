Лондон, , 15:48 — REGNUM Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, находясь в тюрьме Белмарш, участвует в заседании суда в Лондоне по видеосвязи. Об этом сообщает 27 октября телеканал RT.

Джулиан Ассанж Cancillería del Ecuador

Высокий суд Лондона начал рассматривать апелляцию американского правительства на решение британского суда запретить высылку основателя Wikileaks в США. На рассмотрение обращения отведено два дня.

Защитник Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил в суде, что состояние его клиента не позволяет ему присутствовать на слушаниях. После этого Ассанжа на короткое время показали на экране в зале заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Ассанжа задержали в Лондоне по запросу США, до этого он несколько лет скрывался на территории эквадорского посольства.

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