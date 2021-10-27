Пенза, 27 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Пензенскую область 27 октября прибыл заместителем главы МЧС России Николай Гречушкин, который официально представил губернатору Олегу Мельниченко вновь назначенного начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрия Козлова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

«Генерал-майор внутренней службы Козлов Дмитрий Петрович назначен указом президента Российской Федерации начальником Главного управления МЧС по Пензенской области», — заявил замминистра Гречушкин.

Трудовая деятельность нового главы регионального ГУ МЧС связана с Сурским краем. Дмитрий Козлов прошел трудовой путь от начальника караула третьей пожарной части УГПС УВД Пензенской области до первого замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области. До назначения Козлов возглавлял ГУ МЧС РФ по городу Севастополю.

Олег Мельниченко пожелал успехов новому начальнику пензенского ГУ МЧС РФ и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии с ведомством.

До Дмитрия Козлова исполняющим обязанности руководителя областного ведомства был с июня 2021 года Алексей Рыжов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в должности председателя правительства Пензенской области утвержден Николай Симонов. Министром строительства и дорожного хозяйства региона назначен Александр Гришаев.Алексей Качан продолжит возглавлять министерство труда и социальной защиты региона.

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