Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили против принудительного кормления. Об этом 27 октября сообщила журналистам омбудсмен Украины Людмила Денисова, посетив экс-президента в тюрьме в Рустави.

Людмила Денисова ВО Свобода

«Согласно протоколу министерства юстиции Грузии, есть такая возможность, что тюремный врач, если он видит, что состояние здоровья голодающего дошло до грани, собирает группу врачей и они принимают коллегиальное решение о принудительном кормлении. Саакашвили заявляет, что он против», — сказала Денисова.

Она также призвала перевести экс-президента в частную клинику «Вива мед». Омбудсмен отметила, что пенитенциарная служба минюста Грузии ранее заключила договор с этим учреждением на лечение заключенных. В этой клинике уже лечили около 600 осужденных.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.

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