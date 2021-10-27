Джакарта, 27 октября 2021, 14:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сотрудничество со странами Тихого океана занимает важное место во внешнеполитической дипломатии страны, сообщает Kompas.
По словам Ретно Марсуди, все стороны могут объединить свои силы для преодоления общих вызовов.
Глава МИД Индонезии заявила, что необходимость в более тесных партнерских отношениях создала новый импульс на фоне пандемии и ее социально-экономических последствий.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что страна проведет Индо-Тихоокеанский форум по инфраструктуре в 2023 году.
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