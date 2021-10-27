Джакарта, , 14:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сотрудничество со странами Тихого океана занимает важное место во внешнеполитической дипломатии страны, сообщает Kompas.

Три основные группы островов в Тихом океане

По словам Ретно Марсуди, все стороны могут объединить свои силы для преодоления общих вызовов.

Глава МИД Индонезии заявила, что необходимость в более тесных партнерских отношениях создала новый импульс на фоне пандемии и ее социально-экономических последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что страна проведет Индо-Тихоокеанский форум по инфраструктуре в 2023 году.

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