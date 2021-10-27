Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Петербурге на ближайшие три года в проекте бюджета на расселение коммунальных квартир предусмотрено 9,6 млрд рублей. Это позволит расселить 5146 коммунальных квартир, жители которых согласились на расселение на условиях, предлагаемых городом. Тем самым условия проживания улучшат более семи тысяч городских очередников. Такие показатели содержатся в проекте бюджета города на 2022−2024 годы, который был принят за основу Заксобранием Петербурга 27 октября.

Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия В коммуналке

Напомним, помощь от города теперь оказывается только в том случае, если граждане готовы расселяться всей квартирой. Таким образом власти намерены повысить «эффективность использования денежных средств из бюджета».

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Помимо денег на расселение коммуналок, еще 13,6 млрд за три года будет направлено на приобретение жилья детям-сиротам. Около 22 млрд выделят на социальные жилищные выплаты более чем 4,6 тыс. многодетных семей и семьям с детьми-инвалидами. По расчетам Смольного, это позволит в 2022 году ликвидировать очередь по этим категориям граждан. На социальные выплаты и беспроцентные займы для молодых семей направят еще 18 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 7,9 тыс. молодых семей.

С января 2008 года в Петербурге по городской программе расселено 52 628 коммунальных квартир, улучшены жилищные условия более 122 тысяч семей.

На начало 2021 года в Петербурге оставалось около 65 тыс. коммунальных квартир, в них проживало порядка 218 тыс. семей.