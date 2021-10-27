27 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 20:06 — REGNUM 27 октября закрывается навигация 2021 года по Москва-реке коммунального флота Москвы.

Коммунальный флот работает в течение всего года. Основные задачи специализированных судов ГУП «Мосводосток» — сбор плавающего мусора, уничтожение нефтяных пятен и удаление илового осадка. Сбором мусора занимаются специализированные суда-мусоросборщики, которые еженедельно собирают около 20−25 тонн мусора.

База ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

База ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

База ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снятие корабельного флага. Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как отметил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков: «В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений».

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На базе ГУП «Мосводосток» началась подготовка к навигации 2022 года. Часть судов ставят на зимнюю стоянку, а часть — поднимают на берег. С ними проводят техническое обслуживание и плановый ремонт.

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Несколько судов ледокольного типа (до 20 см льда) будут продолжать работать в зимний период на Москве-реке.

Команда судов, которые зимой не плавают, переходит на работу в снегоплавильных пунктах.