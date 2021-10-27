Иркутск, 27 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Иркутской области по итогам января-сентября 2021 года индекс промышленного производства (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) составил 100,1%. Это несколько это немногим больше, чем по итогам января — августа 2021 года. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Admoblkaluga.ru На производстве

Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 2,5%, в том числе металлических руд — на 7,9%, сырой нефти и природного газа — на 3,5%. Добыча угля увеличилась на 1,6%. Индекс обрабатывающих производств составил 101,3%.

При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Так, производство электрического оборудования увеличилось на 49%, прочих готовых изделий — на 28%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 26%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 24%. Значительное снижение наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 23%).

Также заметно снизилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 15,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам января-августа 2021 года индекс промышленного производства составил 99,9%.

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