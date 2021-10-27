Астрахань, , 14:54 — REGNUM В Астраханской области 27 октября подтверждено 253 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 65 тыс. 522 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1542 человека.

За весь период 1940 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.