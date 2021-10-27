Кострома, 27 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников образовал Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Администрация Костромской области

В задачи Совета входит информирование главы региона, подготовка предложений по «расширению участия граждан в модернизации региона, расширению взаимодействия между общественными и государственными институтами». Решения органа носят рекомендательный характер.

Главой механизма стал бывший заместитель губернатора по вопросам безопасности Владимир Кирпичник, покинувший должность по собственному желанию в декабре 2020 года. В Совет также вошли уполномоченные по правам человека, ребёнка и предпринимателей Вадим Смирнов, Татьяна Быстряковаи Александр Глебов. Защитник прав и законных интересов ветеранов и граждан старшего поколения Дмитрий Бодрин в состав органа не включён.