Вена, , 14:51 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Австрии было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает Kronen Zeitung со ссылкой минздрав страны.

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По его данным, за последние сутки в стране зафиксировали 4261 носителя коронавируса и в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 809 086.

Также сообщается, что в Австрии за это же время от COVID-19 скончались десять пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 11 289.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 762 727 пациентов.

Отметим, днем ранее в Австрии за сутки было выявлено 3369 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.