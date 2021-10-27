Липецк, , 14:51 — REGNUM В Липецкой области 27 октября подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 72 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 53 тыс. 195 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 465 — за последние сутки.

За весь период скончались 1988 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.