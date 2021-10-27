Тбилиси, 27 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Участники митинга правящей партии «Грузинская мечта» должны быть готовы, что во время акции будут провокации, и не поддаваться на них. Об этом заявил глава парламентской фракции «Мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Первый канал Грузинского телевидения Мамука Мдинарадзе

«Вероятно будут небольшие провокации со стороны ряда партийных активистов, и, к сожалению, со стороны некоторых СМИ. Они постараются создать напряжённый фон. Прошу и призываю всех наших сторонников, не вестись на эти низкие провокации», — сказал Мдинарадзе.

Он также выразил уверенность, что противники правящей партии не смогут испортить митинг. Мдинарадзе также призвал сторонников «Мечты» присоединяться к акции.

Напомним, руководство «Грузинской мечты» объявило предвыборный митинг на 17:00 (18:00 мск) 27 октября в Тбилиси. Заявлено, что на акции будет 100 тыс. человек. Центр столицы перекрыт, машины эвакуированы со стоянок, чтобы там разместить автобусы, которые привозят людей на митинг.