Москва, 27 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Североатлантический альянс ведет опасные игры, заявляя о желании распространить свою миссию на весь мир, заявил 27 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, есть свидетельства того, что «натовские планировщики сейчас обращают внимание на Восток, уже говорят устами генсека Йенса Столтенберга о том, что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион».

«Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться. Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров призвал соседей Афганистана (КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) не допустить военного присутствия американских сил и НАТО на своей территории.

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