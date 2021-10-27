Болгарский фрегат «Дерзкий» примет участие в миссии НАТО в Средиземном море
София, 27 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Военный корабль крейсерско-сторожевой службы ВМС Болгарии «Дерзкий» присоединится к операции Североатлантического альянса по обеспечению безопасности в Средиземноморском регионе «Sea Guardian». Об этом 27 октября сообщила софийская газета «Труд».
Согласно официальной информации, фрегат «Дерзкий» под командованием капитана II ранга Стояна Христова выходит с базы военно-морских сил в Бургасе и направится в территориальные воды Греции. В рамках похода, который продлится до 8 декабря нынешнего года, болгарское военное судно примет участие в учениях греческих ВМС «Niriis-21», а также посетит с инспекцией порты Хайфу (Израиль) и Александрию (Египет).
«Участие нашего корабля в операции «Sea Guardian» является свидетельством выполнения официальной Софией союзнических обязательств перед партнерами по НАТО», — говорится в заявлении болгарского правительства.
Ранее власти Болгарии неоднократно настаивали на расширении своего контингента в специальных военно-морских программах Альянса.