София, 27 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Военный корабль крейсерско-сторожевой службы ВМС Болгарии «Дерзкий» присоединится к операции Североатлантического альянса по обеспечению безопасности в Средиземноморском регионе «Sea Guardian». Об этом 27 октября сообщила софийская газета «Труд».

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Согласно официальной информации, фрегат «Дерзкий» под командованием капитана II ранга Стояна Христова выходит с базы военно-морских сил в Бургасе и направится в территориальные воды Греции. В рамках похода, который продлится до 8 декабря нынешнего года, болгарское военное судно примет участие в учениях греческих ВМС «Niriis-21», а также посетит с инспекцией порты Хайфу (Израиль) и Александрию (Египет).

«Участие нашего корабля в операции «Sea Guardian» является свидетельством выполнения официальной Софией союзнических обязательств перед партнерами по НАТО», — говорится в заявлении болгарского правительства.

Ранее власти Болгарии неоднократно настаивали на расширении своего контингента в специальных военно-морских программах Альянса.