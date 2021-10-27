Москва, , 14:49 — REGNUM Рост стоимости электроэнергии в России на 26% в постоянных ценах к 2050 году выглядит реалистичным сценарием, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Ковалев.

Электроэнергия vestikavkaza.ru

«Ранее вице-премьер Андрей Белоусов оценил стоимость энергоперехода в 90 трлн руб. до 2050 года, и по большей части эти средства лягут на плечи бизнеса.

Здесь и инвестиции в основной капитал (строительство новых станций, инфраструктура улавливания углерода и т.д.), и прочие расходы, связанные с зеленым сертифицированием объемов э/э, платой за выбросы и другими компонентами декарбонизации.

Нужно заметить, однако, что эти 26% вряд ли будут связаны с непосредственной дороговизной электроэнергии. Те же объемы ВИЭ согласно последним документам останутся низкими (12−12,5%), да и стоимость солнечной и ветряной генерации к 2050 году имеет хорошие шансы быть ниже традиционной выработки.

Следовательно, Минэкономразвития РФ делает акцент на то, что существующие сегодня на отечественном энергорынке правила субсидирования инвестиций не будут изменены.

А значит чистая финансовая нагрузка на электроэнергетическую отрасль в связи с инвестиционной экспансией будет сведена к минимуму», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в России целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития станы предполагает рост стоимости электроэнергии к 2050 году на 26%.

Читайте также: Электроэнергия в России к 2050 году может подорожать на 26%