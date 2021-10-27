Ульяновск, 27 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области утверждена кандидатура на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. На следующие пять переназначена Екатерина Толчина, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Zsuo.ru Екатерина Толчина

Предложение о переназначении Толчиной, которая работает бизнес-омбудсменом с октября 2016 года, внёс губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В парламенте отмечают, что её кандидатуру согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

27 октября Законодательное собрание Ульяновской области утвердило Екатерину Толчину на пост бизнес-омбудсмена на следующие пять лет.

Отметим, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ульяновской области ранее отмечала, что 2020 год был рекордным по количеству обращений от бизнеса. За год было зарегистрировано 2,7 тыс. обращений.

Напомним, ранее в Ульяновской области сменился начальник управления МЧС. Пост занял Михаил Осокин, который ранее руководил ведомством по Ямало-Ненецкому автономному округу.