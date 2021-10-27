Курск, , 14:49 — REGNUM В Курской области 27 октября зарегистрировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было выявлено 64 тыс. 818 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 408 пациентов, в том числе 174 — за последние сутки.

Скончались 1585 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.