Вашингтон, 27 октября 2021, 14:46 — REGNUM Южная Корея и США согласны с необходимостью дипломатического взаимодействия с Пхеньяном, однако последовательность их шагов по возвращению КНДР за стол переговоров может отличаться. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 26 октября, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его выступление прозвучало на фоне стремления Сеула объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг.), которое может стать «катализатором» возобновления диалога с Пхеньяном.
«Мы придерживаемся ключевой стратегической инициативы в северокорейской политике и убеждены в том, что только с помощью дипломатии Южная Корея и США действительно смогут добиться прогресса», — сказал Джейк Салливан.
Он добавил, что недавняя встреча спецпредставителей Южной Кореи и США по КНДР была «очень продуктивной и конструктивной», однако он отказался публично отвечать на вопрос о том, поддержали ли США объявление об окончании войны.
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