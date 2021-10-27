Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Южная Корея и США согласны с необходимостью дипломатического взаимодействия с Пхеньяном, однако последовательность их шагов по возвращению КНДР за стол переговоров может отличаться. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 26 октября, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

Его выступление прозвучало на фоне стремления Сеула объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг.), которое может стать «катализатором» возобновления диалога с Пхеньяном.

«Мы придерживаемся ключевой стратегической инициативы в северокорейской политике и убеждены в том, что только с помощью дипломатии Южная Корея и США действительно смогут добиться прогресса», — сказал Джейк Салливан.

Он добавил, что недавняя встреча спецпредставителей Южной Кореи и США по КНДР была «очень продуктивной и конструктивной», однако он отказался публично отвечать на вопрос о том, поддержали ли США объявление об окончании войны.

Читайте также: США продолжат обсуждать северокорейскую проблему с Южной Кореей