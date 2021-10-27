Берлин, , 14:53 — REGNUM Участникам конфликта в Донбассе не следует разжигать его дальше, контекст событий последних дней говорит о необходимости дипломатических усилий. Об этом представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила 27 октября журналистам.

Ударный БПЛА Bayraktar TB2 Baykarsavunma.com

Зассе прокомментировала усиление боевых действий в Донбассе, в том числе сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Украины о первом боевом применении турецкого беспилотника «Байрактар». Украинские силовики применили дрон в ответ на артиллерийский обстрел и убийство солдата.

«Мы обеспокоены ввиду усиления боевых действий на востоке Украины и сообщений украинского Генштаба», — заявила представитель МИД ФРГ.

Она отметила, что беспилотниками пользуются «все стороны», хотя это позволено только Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Читайте также: Лавров прокомментировал применение Киевом в Донбассе турецких беспилотников