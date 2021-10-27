Липецк, , 14:41 — REGNUM Четверо учащихся липецкого Центра цифрового образования детей «IT-куб» стали победителями и призёрами всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, итоги заключительного этапа подвели в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН».

Липецкие школьники победили во всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам Липецкаяобласть.рф

В номинации «Спортивная робототехника» наградой высшей пробы за первое место отмечен Илья Долбнин с проектом «Создание автономного специализированного транспортного средства, предназначенного для погрузки, разгрузки и перевозки автомобиля» и Артемий Федотов с работой «Проектирование модели транспортного средства на гусеничной ходовой».

В номинации «Бытовая робототехника» второе место занял Михаил Федюнин с проектом «Разработка модели устройства по сортировке мусора различного типа с системой мониторинга». В номинации «Промышленная робототехника» члены жюри присудили второе место Степану Орлову за работу «Проектирование модели мобильной робототехнической системы по сортировке объектов различного типа с системой мониторинга на базе среды программирования LabView». За успешную подготовку учащихся Федеральный центр технического творчества учащихся отметил дипломом методиста, педагога дополнительного образования Маргариту Цыганову.

По итогам олимпиады имена липецких кубистов будут занесены в информационную систему «Ресурс об одарённых детях».

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», — отметил глава региона Игорь Артамонов.