Вашингтон, 27 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Почти такое же впечатление, как запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли, произвели на руководство США испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем. Об этом 27 октября заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью агентству Bloomberg.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

«То, что мы наблюдали, представляет собой очень серьезное событие, испытание систем гиперзвукового вооружения. И это вызывает большое беспокойство. Не знаю, было ли это так же, как при запуске (первого) спутника, но я думаю, что было очень похоже. Все наше внимание приковано к этому», — сказал он.

Также поясняется, что запуск Советским Союзом в 1957 году первого в мире спутника Земли в ходе раннего этапа гонки в космосе «поверг американское руководство в шок».

Кроме того, агентство отмечает, что слова американского генерала свидетельствуют об уровне настороженности Вашингтона развитием китайских военных технологий, так как такого рода системы вооружения, как считает Bloomberg, могут быть задействованы для нанесения ядерного удара через Южный полюс в обход американских систем противоракетной обороны в северном полушарии. При этом уточняется, что гиперзвуковое оружие слишком быстрое и маневренное для обычных противоракет.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай посредством ракеты-носителя провел в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.