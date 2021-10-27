Омск, , 14:40 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего студента, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные с применением насилия»). Подробности сегодня, 27 октября сообщает пресс-служба территориального СУ СК РФ.

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По версии следствия, в августе 2021 на ул. Ленина в Омске подозреваемый, придерживающийся идеологии национализма, выкрикивая фразы, унижающие достоинство человека по признакам национальности, избил незнакомого мужчину. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«Санкция ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. Следует отметить, что 4 октября студент уже был осужден за аналогичное преступление к 1 году лишения свободы условно», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 июля 2021 года на улице 5-я Чередовая в Омске 16-летний подросток выгуливал собаку и во время конфликта с незнакомым 50-летним мужчиной нанёс ему удары ножом.

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